الفلوجة.. العثور على 15 جثة لـ"سجناء" أعدمهم "داعش"

عثرت قوات الأمن العراقية على جثث 15 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، ،أعدمهم تنظيم #داعش بالرصاص داخل أحد معتقلاته في مدينة #الفلوجة، حسب ما أفادت مصادر أمنية اليوم الجمعة.

وقال الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، قائد العمليات في الفلوجة لوكالة "فرانس برس": "عثرت القوات الأمنية على جثث 15 شخصا غالبيتهم من المدنيين وبينهم عسكريون، داخل سجن في #منطقة_المعلمين_الثانية " في شمال المدينة.

من جهته، أكد ضابط برتبة عقيد في شرطة #الأنبار أن "قوات مكافحة #الإرهاب والرد السريع اكتشفوا سجنا تابعا لتنظيم داعش في منطقة المعلمين الثانية".

وأوضح العقيد الموجود داخل الفلوجة: "بعد تفتيش السجن عثروا على 15 جثة لمدنيين وعسكريين أعدمهم التنظيم خلال الأيام القليلة الماضية بإطلاق النار في مناطق مختلفة من الجسد خصوصا الرأس".

بدوره، أكد العميد مهدي عباس من قوات الرد السريع في الأنبار "العثور على الضحايا الخميس".

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجثث تكدست داخل حفرة وأخرى غيرها داخل سجن ذكرت أنه يقع في الفلوجة.

وكان الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية أعلن في وقت سابق "عثور قوات الأمن على سجون لتنظيم داعش في #حي_نزال ".

وأوضح أن "أحد السجون كتب عليه "سجن الرعية" وآخر "سجن التعذيب" وثالث "سجن الإخوان""، دون الإشارة للعثور على ضحايا.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لفرض سيطرتها على الفلوجة التي كانت حتى وقت قصير أحد أبرز معاقل الداعشيين في العراق.