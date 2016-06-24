المطلك: إشراك الميليشيات بمعارك الفلوجة زاد الطائفية

أكد القيادي في تحالف القوى العراقية #صالح_المطلك أن إشراك ميليشيات الحشد الشعبي في معارك #الفلوجة كان خطوة خاطئة وزادت من حدة التوتر الطائفي.

وكان رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي قد أشاد مؤخراً بالدور الذي لعبته ميليشيات #الحشد_الشعبي في الحملات العسكرية لاستعادة المناطق الواقعة بيد "داعش"، وقال إن الحشد الشعبي مؤسسة لا غنى عنها في المعركة ضد "داعش"، مضيفاً أنه لا يمكن التفريط بالمواطنين الذين تطوعوا في الحشد.

وأضاف العبادي أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو انتهاك تم ارتكابه أثناء الحملات العسكرية في مناطق سيطرة "داعش"، وأنه ستتم محاسبة مرتكبه مهما كان المسمى الذي ينتمي إليه.

كلام العبادي جاء رغم مطالبة عدد من شيوخ ووجهاء #عشائر_الأنبار الحكومة العراقية بسحب جميع فصائل ميليشيات الحشد الشعبي من أراضي محافظة الأنبار واستبدالها بالوحدات العسكرية النظامية والحشد العشائري. كما طالبوا بإحالة جميع قادة ميليشيات الحشد الشعبي إلى القضاء لتورطهم في أعمال انتقامية طائفية بحق المدنيين.