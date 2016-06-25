الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين نازح في العراق

يعاني آلاف النازحين من ظروف معيشية صعبة للغاية، تحت لهيب الشمس الحارقة وقساوة صحراء #العراق، في ظل العمليات العسكرية المستمرة في محافظتي الأنبار ونينوى التي فاقمت أزمة النزوح.

ولم تكن الحكومة مستعدة لاستقبال العدد الكبير من النازحين في #الفلوجة، حيث أكد وزير الهجرة العراقي أن الحكومة لم تستطع توفير سوى خمسة آلاف خيمة، بينما بلغ عدد النازحين أكثر من 10 آلاف أسرة. وكذا الحال في أربيل، حيث إن أعداد النازحين تضاعفت منذ انطلاق العمليات العسكرية جنوب الموصل.

ومع أن عدد النازحين في العراق قارب الأربعة ملايين ونصف المليون نازح، بحسب الأمم المتحدة، لكن منظمات الإغاثة تتخوف من أن الأزمة لم تبلغ ذروتها بعد، فالحكومة تتأهب لنزوح أكثر من 700 ألف مدني من محافظة #نينوى مع اندلاع العمليات العسكرية لطرد تنظيم #داعش منها، وهو ما سيزيد من معاناة الحكومة المركزية في بغداد في تأدية واجباتها تجاه النازحين.