الجبوري من نينوى: "داعش" منكسر وعلينا استثمار ذلك

أجرى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم السبت، جولة ميدانية شملت قواطع العمليات في قضاء مخمور، وذلك للاطلاع على التحضيرات الجارية لتحرير مدينة الموصل وباقي مدن وقرى محافظة نينوى.

الجبوري وصل صباح اليوم إلى قيادة عمليات نينوى يرافقه عدد من النواب ومحافظ نينوى، إلى جانب قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري مع عدد من القيادات العسكرية.

وقدم محافظ نينوى نوفل حمادي خلال اللقاء شرحاً مفصلاً حول سير عمليات التحرير.

وثمن رئيس البرلمان الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والتي أفضت إلى تحقيق انتصارات مهمة واسهمت في هزيمة الإرهاب، وخلق الظروف المناسبة لتحرير مدينة الموصل وإنهاء وجود تنظيم "داعش" في العراق، مؤكداً على ضرورة إعطاء البعد الإنساني أهمية قصوى للحفاظ على أرواح المدنيين.

الجبوري أكد خلال مؤتمر صحافي داخل مقر قيادة العمليات أن الهدف من زيارته هو تقديم الدعم الضرورية للمقاتلين الذي أثبتوا أن نهاية "داعش" أصبحت وشيكة لا محالة، منوها إلى ضرورة استثمار حالة الانكسار والهزيمة التي يعانيها تنظيم "داعش"، على حد قوله.

كما وشدد رئيس البرلمان على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف متمثلة بالتحالف الدولي وقوات البيشمركة ومتطوعي العشائر، فضلاً عن قواتنا الباسلة، من أجل تحقيق النصر الناجز والنهائي.