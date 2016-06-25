مليشيات تتظاهر أمام السفارة البحرينية في بغداد

نشر نشطاء على مواقع التواصل فيديوهات لعشرات الأشخاص وهم يتظاهرون أمام مبنى #السفارة_البحرينية في #بغداد ويطلقون هتافات عنصرية.

المقاطع التي رصدتها "العربية.نت" توضح أن المتظاهرين كانوا يرددون شعارات مناوئة لحكومة #البحرين بعد قرار إسقاط الجنسية عن رجل الدين #عيسى_قاسم المتورط بقضايا تمس الأمن الداخلي البحريني.

"العربية.نت" تواصلت مع صلاح المالكي، سفير البحرين في بغداد، الذي قال إن "مملكة البحرين وطن التعايش والانفتاح على الجميع، إلا أنها أيضا بلد ذات سيادة وقانون ولا يحق لأحد أن يكون فوق القانون ومؤسساته الدستورية والمدنية والإخلال بأمن الوطن والدعوة أو اتباع سياسة الولاء الخارجي. يجب على الجميع احترام حق البحرين في إجراءاتها التي تتخذها لضمان أمنها واستقرارها نظرا لما يحدق بالمنطقة من تحديات تحاول المس بكيانها وأمنها ووحدتها ونسيجها الاجتماعي الذي عاشت عليه مئات السنين وحماية مكتسباتها الوطنية وارثها الثقافي".

وتابع: "مملكة البحرين ماضية في سياستها ونهجها الإصلاحي باستمرار ولن تحييد عنه، من خلال مؤسساتها الدستورية والتشريعية ولن تتوقف هذه العجلة الإصلاحية في إطار دستورها الوطني وميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه أغلب شعب البحرين. ونأمل من الأصوات من داخل #العراق التي تتدخل في الشأن الداخلي للدول وتزج بالشارع العام لمصلحتها الخاصة أن تلتفت إلى ما فيه الفائدة والخير لأوطانها وشعوبها وأن تسخِّر الإمكانيات للازدهار والرفاه الداخلي وبناء المناخ الخارجي الملائم للعلاقات المتسمة بمبادئ الأخوة والتلاحم بين الشعوب ومد يد الأخوة العربية الأصيلة الذي تعارف عليها شعب العراق الشقيق بكل أطيافه ومكوناته لعمقه وامتداده العربي وتفويت الفرصة على من يسعى ويعمل ضد ذلك".

وشدد المالكي على "سعي البلدين الشقيقين لبناء أفضل العلاقات على كافة الصعد والمجالات وفي كل المحافل بما في ذلك دعم مملكة البحرين للعراق الشقيق في جهوده الوطنية لمحاربة الإرهاب وتحرير أراضيه من براثنه ومعالجة أسبابه".

وشكر " #الحكومة_العراقية على حرصها التام لسلامة وأمن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".