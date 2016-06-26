العامري يهدد: ميليشيات الحشد ستشارك بكل معارك العراق

تتحدى #ميليشيات الحشد الشعبي كل الأطراف العراقية وتؤكد مشاركتها في معارك #الفلوجة بل حتى معركة الموصل القادمة، رغم اعتراضات الكثير من الأطراف.

وأكد رئيس منظمة بدر والقيادي البارز في ميليشيات #الحشد_الشعبي #هادي_العامري أن مقاتليه يقاتلون في معارك الفلوجة بموافقة #القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وسيتم الإعلان عن استعادة الفلوجة بصورة كاملة خلال يومين.

ورفع العامري من لهجة التحدي للمعارضين لميليشيات الحشد، مشدداً على ألا طرف في العراق يمكنه منع الميليشيات من استعادة الأراضي العراقية على حد قوله.