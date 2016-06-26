العبادي من الفلوجة للعراقيين: اخرجوا واحتفلوا

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد من مدينة الفلوجة العراقيين إلى الاحتفال باستعادة السيطرة على المدينة الواقعة في غرب بغداد والتي شكلت أحد أهم معاقل تنظيم داعش في العراق.

وقال العبادي في تصريح لقناة العراقية الحكومية خلال زيارته الفلوجة "أدعوا العراقيين للخروج والاحتفال في كل مكان، أدعوا جميع العراقيين إلى الاحتفال بمثل هذا اليوم في جميع مناطق العراق".

وأضاف العبادي"من حق العراقيين الاحتفال بإعادة الفلوجة هزمنا الدواعش الذين ليس لديهم مكان في العراق".

وقال أيضا "سنرفع العلم العراقي في الموصل قريبا".

واستعادت القوات العراقية حي الجولان آخر منطقة خاضعة لسيطرة داعش بمدينة الفلوجة، اليوم الأحد، وأعلن قائد العملية انتهاء المعركة.

وبدأت القوات العراقية بمساندة فصائل الحشد الشعبي وبدعم طيران التحالف الدولي فجر 23 مايو الماضي، عملية عسكرية كبرى لاستعادة السيطرة على الفلوجة.

والفلوجة أولى مدن العراق التي سقطت مطلع 2014 بيد داعش الذين شنوا في يونيو من ذلك العام هجوما واسع النطاق سيطروا خلاله على مناطق أخرى في شمال البلاد وغربها ولاسيما مدينة الموصل.