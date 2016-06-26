تحالف القوى: الحكومة شريكة بجرائم الحشد إذا لم توقفها

انتقد #تحالف_القوى_العراقية اليوم الأحد ما أسماه الصمت الحكومي تجاه تكرار عمليات الإعدام التي يتعرض لها مواطني #صلاح_الدين على يد بعض فصائل ميليشيا #الحشد_الشعبي . وحذر التحالف في بيانه من استمرار صمت الحكومة العراقية على الجرائم المرتكبة من قبل جهات مرتبطة بهيئة الحشد الشعبي، ما يجعل الحكومة شريكاً في هذه العمليات، كما يساهم في إطالة عمر تنظيم داعش ويبرر له وجوده.

وكشف عن جريمة قتل أحد فصائل الحشد الشعبي لستة سجناء من ناحية #آمرلي ضمن قضاء #طوزخرماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، في تجاوز صريح لكل القوانين.

كما أكد التحالف الذي يعتبر (أكبر تجمع سني في البرلمان)، أن من بين المعدومين مثقفون وأساتذة جامعيون، وقد أعدموا أمام أنظار قوات الشرطة المكلفة بحماية سجن ناحية أمرلي، وهو ما يؤكد النوايا الطائفية لبعض فصائل الحشد لتنفيذ عمليات قتل ممنهج بحق السنة في تلك المناطق.

وانتقد صمت حكومة #العبادي في حادثة تكررت، حيث قتل قبل أيام أيضاً وفي نفس الظروف داخل السجن ذاته نحو 11 سجينآ من أهالي صلاح الدين، وعلى يد نفس الجهات دون أن تأتي الحكومة بتحرك يذكر.