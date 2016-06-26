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رئيس البرلمان يلتقي شيوخ عشائر محافظتي نينوى وكركوك

المصدر: بغداد – مكتب العربية
لقاء الجبوري مع شيوخ عشائر كركوك ونينوى
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التقى رئيس #مجلس_النواب سليم الجبوري، مساء السبت جمعاً ضم شيوخ ووجهاء #عشائر محافظة #كركوك.

واستعرض الحاضرون لرئيس مجلس النواب ما تعانيه محافظتهم من خروقات في الجوانب الأمنية، مطالبين #القوات_الأمنية بأهمية الحفاظ على حرمة المساجد وعدم تركها عرضه للتهديدات المتواصلة، كما أكدوا ضرورة فتح ممرات آمنة للنازحين لكي لا يكونوا عرضة لعناصر داعش.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن أهمية التخطيط للمرحلة المقبلة ولما بعد #داعش وبعد تحرير المناطق، مشددا على أن هذه المرحلة ينبغي فيها مشاركة الجميع لبناء #مشروع البلد الواحد.

وأكد الجبوري أن هناك مشتركات بيننا لبناء هذا البلد وكل ضمن خصوصيته التي تكمل التنوع #الاجتماعي الخاص لكل فرد، مضيفا أنه ما زلنا نقول إن معالجة جوانب الخلل برؤية وطنية #شاملة، وترتيب الأولويات، والانتقال من الأفعال الى الأقوال، ضمان للنجاح المنشود.

كلمات دالّة

#مجلس النواب, #عشائر, #كركوك, #القوات الأمنية, #داعش, #مشروع, #الاجتماعي, #شاملة

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