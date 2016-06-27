عملية محدودة لاستعادة مناطق الحلابسة غرب الفلوجة

أفادت مصادر عسكرية عن انطلاق عملية عسكرية محدودة لاستعادة مناطق غرب #الفلوجة من قبضة #داعش . وقال العميد خميس العيساوي، آمر لواء عامرية الصمود والمشارك في العملية العسكرية هذه في اتصال مع قناة "العربية" إن طيران #التحالف_الدولي الذي يساند قواتنا البرية استهدف حتى الآن 7 سيارات مفخخة حاول التنظيم المتطرف الاقتراب بها من قواتنا الأمنية في مناطق القتال".

وجاءت هذه العملية العسكرية بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر #العبادي الأحد استعادة كامل مدينة الفلوجة من داعش.

وتسعى القوات العراقية إلى إنهاء تواجد المتطرفين في الضواحي الغربية من المدينة والجنوب الغربي التي تعد خارج حدود مدينة الفلوجة ولاتزال تخضع لسيطرة داعش.

استعداد لاقتحام قضاء الشرقاط شمال صلاح الدين

أما في محافظة صلاح الدين، فقد أكدت مصادر رسمية هناك استمرار العملية العسكرية التي تهدف إلى استعادة ناحية #القيارة ومطارها العسكري جنوب الموصل من داعش. في حين أعلن رئيس هيئة اركان الجيش العراقي عثمان الغانمي، ايقاف عمليات استعادة ناحية القيارة ومناطق جنوب الموصل، لأسباب وصفها بـ "حسابات عسكرية"

من جهته، قال قائممقام الشرقاط في اتصال مع "العربية": "إن القوات المشتركة أصدرت أمراً باقتحام مدينة #الشرقاط من قبل لواء #صلاح_الدين المؤلف من أبناء عشائر المحافظة، مستغلين انهيار المتطرفين هناك وسط ضربات جوية للتحالف الدولي".