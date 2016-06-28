إشراك 15 ألف مقاتل من "الحشد العشائري" في عملية نينوى

أعلن مستشار الأمن الوطني في الحكومة العراقية، فالح الفياض، إشراك 15 ألف مقاتل من "الحشد العشائري" في معركة استعادة محافظة #نينوى من #داعش .

وقال الفياض، خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد، إن هناك لجنة شُكلت في بغداد وستعمل على تحديد المتطوعين ومهامهم. كما سيكون هناك دور مهم وأساسي لحكومة إقليم كردستان في تشكيل الحشد العشائري.

من جهته، أكد وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، على هامش المؤتمر الصحافي، أن "التحالف الدولي سيكون له دور كبير في دعم حشد نينوى العشائري، وستكون هناك فترة زمنية كافية لاستكمال تدريب المتطوعين".