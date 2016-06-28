الجبوري: أي تغيير بالمؤسسات يجب أن يستند لمواد الدستور

أعرب رئيس مجلس النواب العراقي #سليم_الجبوري عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بعدم دستورية جلستي 24 و26 من أبريل الماضي، مضيفاً أن هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه رئاسة المجلس وأغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين.

وأضاف أن أي تغيير داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقاً من مواد قانونية ودستورية.

كما أوضح الجبوري أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب وأنهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة.

كما أكد الجبوري أن صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني.