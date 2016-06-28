العبادي: داعش انهار بسرعة وقواتنا تتقدم في الموصل

أكد رئيس الحكومة العراقية #حيدر_العبادي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن داعش انهار بسرعة وقتل من أفراده أعداد كبيرة، كما تم القبض على #عناصر مطلوبة للقانون بجرائم قتل كما ذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقت "العربية" نسخة منه.

كما أكد العبادي السعي لإعادة افتتاح #مستشفى_الفلوجة وصالة العمليات لتقديم خدماتها والعمل على برنامج إعادة النازحين ورفع المتفجرات التي وضعها #داعش في الأحياء السكنية.

وقال البيان إن قطعاتنا العسكرية في الموصل تتقدم بشكل كبير، وحققت نجاحات سريعة، وفي الوقت نفسه نهيّئ الخطط والاستعدادات لإيواء النازحين والتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة والتعاون معها في هذا المجال.

ودعا رئيس الحكومة العراقية الأجهزة الأمنية والعراقيين إلى الحذر من محاولات داعش لتعويض هزائمها والقيام بأعمال "إرهابية"، كما دعا القوى السياسية إلى وحدة الصف حتى لا يحقق الإرهاب أهدافه مستغلا الخلافات السياسية، على حد قوله.

وقرر مجلس الوزراء تقديم حصة تموينية لـ15000 عائلة نازحة في #محافظة_الأنبار في مناطق عامرية الفلوجة والخالدية والحبانية وبزيبيز وحصة تموينية لألفي عائلة في #مخمور جراء عمليات تحرير نينوى، توزع للعوائل النازحة استثناءً من ضوابط وإجراءات وزارة التجارة في توزيع البطاقة التموينية.