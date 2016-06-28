انتحاري يقتل 9 مصلين بمسجد في أبوغريب

فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه وسط مصلين أثناء أدائهم صلاة التراويح مساء الاثنين في مسجد في منطقة #أبوغريب الواقعة على بعد عشرين كلم غرب #بغداد ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بحسب ما أفادت مصادر أمنية الثلاثاء.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن الانتحاري "دخل إلى #مسجد في قرية البوحريت في منطقة الزيدان وفجر نفسه وسط المصلين، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 28 آخرين".

ووقع الهجوم في ساعة متأخرة ليل الاثنين داخل مسجد النور الواقع في منطقة أبوغريب، وفقاً للمصدر.

وهذه القرية ليست خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وكان آخر معقل لهم يبعد حوالي ستة كيلومترات باتجاه مدينة الفلوجة التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها الأحد.

وأكد مصدر طبي في مستشفى أبوغريب حصيلة الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم داعش.

يأتي الهجوم غداة إعلان القوات الأمنية العراقية الأحد إكمال سيطرتها على مدينة #الفلوجة (50 كلم غرب بغداد) والتي كانت إحدى أهم معاقل #داعش في العراق.