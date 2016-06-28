مسؤول أميركي: استكمال عملية منبج يهيئ لمعركة الرقة

قال بريت مكجورك، مبعوث الرئيس الأميركي باراك #أوباما الخاص بقتال تنظيم #داعش اليوم الثلاثاء، إنه بمجرد استكمال العملية العسكرية في #منبج التي تخضع لسيطرة #داعش بشمال #سوريا فإن هذا سيوفر الظروف الملائمة للزحف إلى #الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم.

وفي سياق متصل، أكد أن أعمال التخطيط جارية للحملة العسكرية لتحرير مدينة #الموصل من التنظيم.

وقال #مكجورك في جلسة للجنة العلاقات الخارجية في #مجلس_الشيوخ : "ستشكل الموصل تحديا عسكريا كبيرا، وستمثل أيضا تحديا سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا".

من جهة أخرى، أكد أنه لم يلحظ تغيرا "كبيرا" في سلوك #إيران في سوريا بعد #الاتفاق_النووي ، مضيفاً أن الإيرانيين "يعملون في الأساس لدعم نظام #الأسد ".

كما شرح المسؤول الأميركي أن إيران تدعم أيضا بعض الفصائل الشيعية الناشطة في العراق.