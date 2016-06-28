"صائد الليل" طائرة جديدة تدخل الحرب ضد داعش في العراق

تسلمت قيادة طيران #الجيش_العراقي، دفعة جديدة من طائرات mi28 التي تسمى "صائد الليل" ذات القيادة المزدوجة، ضمن العقد_المبرم بين جمهوريتي العراق وروسيا الاتحادية. وذكر بيان لوزارة #الدفاع_العراقية أن #الطائرة_الروسية التي وصلت إلى العراق تتمتع بعدة صفات أبرزها المناورة العالية والدقة في ضرب الأهداف المنتخبة لما تمتلكه من أسلحة وصواريخ ومدفع أمامي موجه تضاهي نظيرتها من #طائرة_الأباتشي بالمواصفات.

واعتبرت قيادة طيران الجيش وجود مثل هكذا طائرات ضمن سربها الجوي إضافة كبيرة لسلاح الجو العراقي في إسناد القوات البرية في مختلف قواطع العمليات، من خلال تدمير المواقع والعجلات #المدرعة المفخخة.