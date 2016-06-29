أميركا تقرض العراق 2.7 مليار دولار لشراء معدات للجيش

وقع #العراق اتفاقا مع #الولايات_المتحدة اليوم الأربعاء للحصول على قرض قدره 2.7 مليار دولار لتمويل شراء الذخيرة وصيانة الطائرات والدبابات ضمن إطار محاربة تنظيم #داعش .

وأعلنت السفارة الأميركية في بيان أن إشعار نوايا وقّعه السفير #ستيوارت_جونز ووزير المالية العراقي #هوشيار_زيباري .

وقال جونز إن خط الائتمان "يساعد العراق في شراء الذخيرة وصيانة طائرات اف-16 ودبابات ابرامز".

ويمنح الاتفاق #بغداد مهلة ثماني سنوات ونصف سنة لدفع القرض.

وأكد البيان أن الاتفاق يندرج ضمن الجهود التي تبذلها #واشنطن للتأكد من أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بغداد لا تؤثر في حربها ضد الإرهابيين.

وتعاني #موازنة_العراق الذي يعتمد اقتصاده إلى حد كبير على عائدات #النفط ، من الآثار المترتبة على انخفاض أسعار الخام والتكاليف العسكرية لمكافحة #الإرهاب .

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا منذ العام 2014 ضد الإرهابيين. ويؤمن هذا #التحالف دعما لبغداد يتضمن غارات جوية ونصائح وتدريبا لقوات الأمن.