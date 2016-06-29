أميركا: مغادرة الحشد الشعبي شرط لعودة سكان الفلوجة

شدّد بريت ماك غورك، مبعوث الرئيس الأميركي باراك #أوباما إلى التحالف الدولي ضد #داعش، على ضرورة مغادرة ميليشيات #الحشد الشعبي مدينة #الفلوجة قبل عودة السكان إلى بيوتهم.

كما أكد أن هذا الأمر واضح وضروري، وإلا فإن السكان لن يعودوا.

وأضاف قائلا: "الأمر المشجع فيما يخص الفلوجة، هو أن الدمار الذي طال المدينة قليل نسبيا مع عمليات أخرى".

وتابع: "نأمل أن نعيد السكان قريبا إلى بيوتهم.. شيء آخر وهذا أكيد، وهو أن الميليشيات الشيعية التي تنشط خارج إطار الدولة عليها مغادرة المدينة، وإلا فلن يعود السكان".

وختم قوله: "لدينا مخطط مع الشرطة المحلية في الفلوجة، الذين تم تكوينهم السنة الماضية، فعلنا ذلك في #تكريت وسنحاول فعله في الفلوجة.