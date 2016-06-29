الجبوري يلتقي أمير الكويت ويبحث معه أوضاع المنطقة

وصل رئيس مجلس النواب العراقي #سليم_الجبوري اليوم الأربعاء، إلى دولة #الكويت في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان أن الجبوري التقى خلال الزيارة #الشيخ_صباح_الأحمد_الجابر ، أمير دولة الكويت. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وفق البيان.

كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة، والسبل الكفيلة لإخراجها من هذه الأزمات بأقل خسائر.

من جانبه، قال الجبوري إن "العراق يمضي بنجاح نحو الخلاص من الإرهاب، ونشعر دوماً بالحاجة الماسة للمساندة والدعم الدولي والعربي لاجتياز هذه المحنة".