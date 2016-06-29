العبادي: داعش انهار بسرعة وقواتنا تتقدم في الموصل

أكد رئيس الحكومة العراقية، #حيدر_العبادي، أن تنظيم #داعش انهار بسرعة وقُتل من أفراده أعداد كبيرة، كما تم القبض على عناصر مطلوبة على خلفية جرائم قتل.

وكشف العبادي أن القطاعات العسكرية في #الموصل تتقدم بشكل كبير وحققت نجاحات سريعة، مشيراً إلى تهيئة الوضع لعودة النازحين، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

كذلك دعا الأجهزة الأمنية والعراقيين كافة إلى الحذر من محاولات داعش لتعويض هزائمه والقيام بأعمال إرهابية، مناشداً القوى السياسية إلى وحدة الصف حتى لا يحقق الإرهاب أهدافه مستغلاً الخلافات السياسية، على حد قوله.