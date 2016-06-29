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العراق.. نساء يتهمن "الحشد" بقتل ذويهن وإخفاء جثثهم

المصدر: العربية.نت
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تظاهرت عشرات النساء من ناحية آمرلي شرق محافظة #صلاح_الدين واتهمن ميليشيات #الحشد_الشعبي بإخفاء جثث أبنائهن بعد قتلهم في محافظة صلاح الدين.

وطالبت المتظاهرات الحكومة العراقية بالكشف عن مصير أولادهن وإخوانهن وآبائهن.

من جهة أخرى، نُحر 17 عراقياً سنياً على يد عناصر ميليشيات الحشد في الكرمة شرق الفلوجة، في أيار/مايو 2016. أما التهمة، بحسب تفاصيل العملية، فهي الانتماء لتنظيم #داعش .

وشجبت هيئة علماء المسلمين في العراق إقدام الحشد على إحراق مسجدين في #الكرمة، معتبرة أن الميليشيات جاءت لتنفيذ توجيهات طائفية من #إيران.

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