القوات العراقية تقترب من قاعدة القيارة جنوب الموصل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية تقدم #القوات_العراقي صوب #قاعدة_القيارة_الجوية التي يمكن أن تشكل منطلقا لمعركة استعادة #الموصل .

في سياق متصل، تمكن #الجيش_العراقي من استعادة السيطرة على #مفرق_الشرقاط شمال #صلاح_الدين من #داعش. وقد سهل استعادة مفرق الشرقاط وصول القوات قرب قاعدة القيارة التي ستلعب دورا هاما في معارك طرد داعش من الموصل.

كما أشارت وزارة الدفاع في بيان إلى تمكُّن جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من فرق مدرعة من تأمين الطريق بين قضائي #بيجي و #الشرقاط المؤدي إلى محافظة #نينوى . تأمين هذا الطريق سيسهل عملية إمداد القطعات العسكرية بمختلف صنوفها أثناء عملياتها في المنطقة.

في سياق آخر، أفادت مصادر عسكرية بأن الضربات الجوية لـ #التحالف_الدولي ساعدت في التصدي لهجمات داعش، التي يستخدم فيها سيارات ملغمة. المصادر أكدت وقوع خسائر بشرية لحقت بالجانبين.

محافظ صلاح الدين #أحمد_الجبوري في آخر تصريحات له قال إن القوات العراقية تتقدم بشكل مستمر لتحرير ما تبقى من مناطق قضاء الشرقاط، وأن الوصول لمدينة الموصل سيتم في وقت قريب.