العراق يحذر من حرب مع تركيا في الموصل

حذر رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، من حرب وصفها بأنها ستكون هائلة في حال تدخلت #تركيا أو تمددت في مدينة #الموصل.

وخلال جلسة حوارية عقدها رئيس الوزراء مع عدد من الإعلاميين العراقيين الأربعاء، وصف العبادي مخاوفه من أطماع تركية في الموصل بأنها حقيقية، موضحا أن أي تدخل تركي في الموصل سيؤدي إلى حرب هائلة إلى جانب الحرب على #داعش.

ورغم الانتقادات والاتهامات التي وُجهت سابقا لميليشيات الحشد، قال العبادي إن كافة المدن والجبهات بما فيها الموصل مفتوحة أمام الجيش ومن سماهم المتطوعين من الحشد الشعبي، وأنه لا يوجد ما يمنع من مشاركتهم في أي معركة.

وأشار العبادي إلى ضرورة محاسبة شيوخ العشائر الذين انضموا أو أيدوا داعش، على حد تعبيره.