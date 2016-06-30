العراق.. التحالف يقتل 250 داعشيا ويدمر 700 آلية

أعلن مسؤولون أميركيون أن طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ سلسلة ضربات قاتلة الأربعاء على تنظيم داعش حول مدينة الفلوجة العراقية.

وقال أحد المسؤولين إن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل 250 على الأقل من مقاتلي التنظيم وتدمير مئات السيارات، بحسب وكالة رويترز.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع العراقية الأمر ونشرت صوراً للضربة التي استهدفت موكب داعش في عامرية الفلوجة.

وأكدت الوزراة أن المئات من مقاتلي التنظيم قتلوا في الضربة ودمرت عشرات المركبات العسكرية التابعة لهم.

وكشف الجنرال حامد المالكي قائد سلاح الجو العراقي عن تدمير كامل للموكب الذي كان يضم 700 آلية عسكرية. وتعد هذه الضربة واحدة من بين أعنف الضربات ضد التنظيم المتطرف.

وإلى ذلك، وجهت تركيا أصابع الاتهام لداعش أمس الأربعاء بضلوعه بتفجير ثلاثي وهجوم مسلح أدى إلى مقتل 41 شخصا في مطار اسطنبول الرئيسي.

وقال مدير المخابرات المركزية الأميركية جون برينان في منتدى في واشنطن إن الهجوم يحمل بصمات داعش، وأقر بأن الطريق لا يزال طويلا لمكافحة التنظيم لاسيما قدرته على التحريض على شن هجمات.

وفي ساحة القتال أحرزت الحملة بقيادة الولايات المتحدة تقدما ضد داعش في الآونة الأخيرة مع إعلان الحكومة العراقية الانتصار على التنظيم في الفلوجة.