لأول مرة بتاريخه.. العراق يصدر أول شحنة من الغاز السائل

كشفت شركة غاز نفط البصرة عن تصديرها اليوم أول شحنة من الغاز السائل الفائض عن حاجة السوق العراقية عبر رصيفها في ميناء أم قصر وبهذا ينضم العراق رسميا إلى نادي الدول المصدرة للغاز السائل المستخدم للأغراض المنزلية.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز حامد الزوبعي في مؤتمر صحفي عقد خلال حفل تصدير أول شحنة من الغاز وحضره مراسل المربد، إنهم عملوا على بناء خزين استراتيجي بعد الاكتفاء المحلي من الغاز للحالات الطارئة، مشيرا الى أن سعر الطن الواحد من الغازل السائل وحسب السعر الدولي اليوم هو 350 دولارا.

فيما بين مدير عام شركة غاز البصرة سايمون دامن ان كمية الشحنة التي صدرت اليوم تبلغ 2000 طن من الغاز السائل، مشيرا إلى أن الشركة تستعد لتصدير شحنة أخرى بعد إكمال التوسعة لرصيف الشركة في ميناء أم قصر.

إلى ذلك بين مدير عام شركة غاز الجنوب حسام حسين إن شركة غاز البصرة عملت على وضع خطة لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط منذ ثلاث سنوات ونجحت باستثمار أكثر من 50% من الغاز، لافتا الى أن استثمار الغاز بهذه النسبة انعكس بشكل إيجابي على إنتاج الغاز الجاف الذي يجهز محطات الطاقة الكهربائية.

وأضاف حسين أن عام 2020 سيشهد استثمار كافة الغاز المحروق المصاحب لاستخراج النفط.

وكانت وزارة النفط قد اعتبرت في بيان لها أمس الجمعة أن تصدير هذه الشحنة يأتي في إطار الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وخطط الوزارة الرامية لتعظيم الإنتاج الوطني من هذه الثروة، بهدف ضمان إيرادات مالية ترفد الخزينة الاتحادية إلى جانب تصدير النفط الخام والمكثفات.

كما اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة في دخول العراق الى الأسواق العالمية في هذا القطاع بعد أن حقق تقدما ملحوظا على صعيد المشاريع التي أثمرت عن ارتفاع معدل إنتاج الغاز السائل الى (5000) طن باليوم.

وأشار بيان الوزارة أيضا الى أن ذلك يمثل حدثا اقتصاديا ونفطيا مهما، كون أنه يأتي في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه بلدنا العزيز الذي يخطط ليكون أحد الدول المنتجة والمصدرة للغاز في المنطقة.