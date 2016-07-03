مطالبات برلمانية للعبادي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب #محمد_الكربولي، القائد العام للقوات المسلحة بإقالة وزيري الدفاع والداخلية لفشلهما في إدارة ملف حفظ أمن الوطن والمواطن .

وأضاف الكربولي، أن استمرار مسلسل التفجيرات اليومية الممنهجة لمعظم مناطق العاصمة #بغداد ومحافظات جنوب ووسط #العراق يؤكد فشل إدارة الملف الأمني والقائمين علية بداية بوزيري الدفاع والداخلية، وباقي قادة أجهزة الأمن والمعلومات و#الاستخبارات.

وأكد النائب الكربولي، أن التشبث بكرسي السلطة دون حفظ دماء الشعب الصابر جريمة ترتقي إلى مصافي الخيانة العظمى، وتفرض على من يتصدر المنصب تحمل مسؤولياته دون تردد .

كما حذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، من محاولة البعض التشدق بانتصارات #الفلوجة ونسبها لنفسه للتهرب من مسؤولية دماء من سقط في الكرادة وباقي مناطق مدينة بغداد ومحافظات العراق، وإنكار جهود ودماء أبناء القوات المسلحة ومتطوعي العشائر في عمليات تحرير مدينة الفلوجة.

وشدد النائب محمد الكربولي، على من يحترم العراق وشعبه الاعتراف بعدم القدرة على التصدي للتحديات القائمة والتنحي من منصبه وفتح الباب أمام الآخرين لتحمل مسؤولياتهم والمشاركة في التصدي لأزمات العراق الملاحقة.