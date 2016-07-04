العراق.. القوات المشتركة تستعيد 3 قرى قرب القيارة

تقترب القوات العراقية من #القيارة وتوشك على إحكام قبضتها على المنافذ للحد من تحركات المتطرفين، تمهيداً لاقتحامها، حيث تنتشر فرقها العسكرية على مسافات متقاربة للقضاء على تجمعات تنظيم #داعش .

وتفيد المصادر العسكرية بتقدم قواتها غرب مخمور واستعادة ثلاث قرى من قبضة التنظيم هي الكرامة والعصرية والمحل بعد معارك عنيفة قُتل خلالها عناصر من داعش ودمرت لهم أسلحة ثقيلة.

كما ذكرت المصادر أن الفرق الهندسية باشرت في نزع المتفجرات من المباني والطرق التي خلفها التنظيم هناك، فيما تقدمت قوات أخرى بمناطق محيطة تمهيداً لقطع طرق قد تكون بديلة لتحركات المتطرفين.

من جانبها، أعلنت مصادر أمنية في محافظة #نينوى انطلاق عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من قرى الحاج علي التابعة للقيارة، وتحديداً الكرامة والعوسجة، حيث يحاول التنظيم عرقلة تقدمها من خلال العبوات الناسفة، فيما هرب مئات المدنيين بعد توفير القوات المشتركة ممرات آمنة لهم.

ولا تزال القوات المشتركة في جزيرة الخالدية تلاحق عناصر "داعش" المنتشرين في أجزاء منها، ويشنون هجماتهم على عامرية الفلوجة، حيث تفيد المصادر الأمنية والعشائرية أن خطر التنظيم في تلك الجزيرة لا يقل عن خطرهم في الفلوجة والرمادي وأن القوات العراقية جادة في القضاء عليهم بمساندة طائرات التحالف والجيش.