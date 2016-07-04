العراق.. قوات النخبة تطهّر الفلوجة من مخلفات داعش

تستمر قوات النخبة في #القوات_العراقية لمكافحة الإرهاب بتطهير مدينة #الفلوجة من المخلفات والمفخخات التي تركها تنظيم #داعش خلفه في المدينة.

وتنتقل هذه القوات بين المنازل للبحث عن عناصر التنظيم، فيما يأخذ القناصون مواقعهم على أسطح المنازل لمراقبة أي تحركات.

من جهة أخرى، أعرب أهالي الفلوجة النازحين عن خشيتهم من العودة الى ديارهم في الوقت القريب بعد تقارير أفادت بقيام ميليشيات #الحشد_الشعبي بانتهاكات داخل المدينة.

وذكرت التقارير أن ميليشيات الحشد تقوم بعمليات سلب ونهب للمنازل بطريقة ممنهجة، حيث أعلنت الحكومة أنها ألقت القبض على عدد من الجناة، بينهم أشخاص يشتبه بضلوعهم في إعدام العشرات من السكان.