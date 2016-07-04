قصف على معسكر ليبرتي قرب مطار بغداد

قال متحدث باسم منظمة #مجاهدي_خلق الإيرانية المعارضة إن قصفا استهدف #معسكر_ليبرتي قرب #مطار_بغداد في #العراق اليوم الاثنين والذي يضم أفرادها.

وقال #شهريار_كيا المتحدث باسم المنظمة لوكالة "رويترز" إن القصف ألحق خسائر بشرية في صفوف سكان المعسكر دون أن يذكر عددا محددا. واشتعلت النار في عدة بيوت متنقلة بالمعسكر.

وأكد كيا أن الجماعة تشتبه في أن "جماعات عراقية تابعة للحكومة الإيرانية" مسؤولة عن القصف.

من جهته، قال الدكتور #سنابرق_زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريحات لـ"العربية.نت" إن عشرات اللاجئين في مخيم ليبرتي من أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" أصيبوا بجروح جراء القصف الصاروخي الذي استهدف المخيم مساء الاثنين.

وبحسب زاهدي، فقد أطلق مجهولون يعتقد أنهم من الميليشيات العراقية المرتبطة بالنظام الايراني ما يقارب 50 قذيفة مورتر على مخيم ليبرتي في #بغداد ، وذلك في تمام في الساعة 20:35 بالتوقيت المحلي لبغداد.

وأظهر مقطع فيديو أرسله المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لـ"العربية.نت"، اندلاع حريق هائل في المخيم وتصاعد الدخان الكثيف منه اثر احتراق بعض الكرفانات بالصواريخ التي أمطرت المخيم، بينما تعالت أصوات جرس الأنذار.

من جهته، أكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، العميد سعد معن، في تصريحات صحفية أن عدداً من الصواريخ سقطت على معسكر ليبرتي قرب مطار بغداد الدولي، مساء اليوم، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية باشرت على الفور إجراءات المتابعة وتعقب الجهة التي أطلقت الصواريخ".

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مخيم ليبرتي الذي يأوي حوالي 2000 عنصر من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية الى القصف بل، تعرض المخيم الى قصف أعنف في 29 أكتوبر الماضي، حيث خلّف 24 قتيلا وعشرات الجرحى.