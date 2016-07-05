العراق.. توقيف قادة في الأمن والاستخبارات عقب هجمات

أعلنت #قيادة_عمليات_بغداد حجز سبعة من قادة أجهزة الأمن والاستخبارات في منطقة #الكرادة في #بغداد بعد اتهام المواطنين لقوات الأمن و #الحكومة_العراقية بالتقصير في حمايتهم.

كما أعلن جهاز الاستخبارات العراقي توقيف 40 إرهابيا بمستويات قيادية مختلفة كانوا يخططون لتفجيرات في الأسواق ودور العبادة في #العراق .

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل العراقية إعدام خمسة مدانين الاثنين، غداة العملية الانتحارية التي أوقعت أكثر من 200 قتيل في حي الكرادة ببغداد وتبناها تنظيم #داعش .

وأعلنت الوزارة في بيان "تنفيذ حكم الإعدام بمجموعة من الإرهابيين" بدون أن تحدد الجرائم التي أدينوا بها.

كما نعت وزارة العدل قتلى الكرادة وعاهدت ذويهم "على الاستمرار بتنفيذ القصاص العادل بكل من تسول له نفسه النيل من الشعب وترويع أبنائه".

وتوقع البيان: "الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام بمجموعة من المجرمين ضمن قانون مكافحة الإرهاب في القريب العاجل، إضافة لما تم الإعلان عنه بالأيام القليلة الماضية".

بدأ العراق الاثنين حدادا وطنيا يستمر ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري بسيارة مفخخة الذي نفذه تنظيم داعش فجر الأحد وأدى إلى تدمير ثلاثة مراكز تسوق في وسط حي الكرادة المكتظ قبيل عيد الفطر، موقعا 213 قتيلا على الأقل.

وهذا التفجير من الاعتداءات الأكثر دموية في العراق ويأتي بعد أسبوع على استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة الفلوجة، معقل داعش الواقع على بعد 50 كلم غرب بغداد.