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شباب بصريون يقيمون مجلس عزاء حدادا على ضحايا الكرادة

المصدر: البصرة – قناة العربية
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أقام مجموعة من شباب #البصرة اليوم مجلس عزاء حدادا على أرواح قتلى تفجيرات منطقة #الكرادة وسط العاصمة العراقية #بغداد في أحد مساجد المدينة.

وقال محمد البصري أحد المنظمين لمجلس العزاء إن "هذا المجلس سيستمر لمدة يومين لاستقبال التعازي كموقف يسجله شباب البصرة حدادا على أرواح الضحايا الذين قضوا بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة تبنى تنظيم #داعش تنفيذها بالإضافة إلى مؤازرة ذويهم".

وكان نائب رئيس اللجنة الأمنية في محافظة بغداد محمد الربيعي قد صرّح في وقت سابق لوسائل إعلام محلية أن "الحصيلة الأخيرة" لتفجير الكرادة بلغت 167 قتيلا و180 جريحاً.

كلمات دالّة

#البصرة, #الكرادة, #بغداد, #داعش, #العراق, #الارهاب, #تفجير

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