على خلفية تفجير الكرادة.. وزير الداخلية العراقي يستقيل

قدّم وزير الداخلية العراقي محمد الغبان استقالته إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي على خلفية تفجيرات الكرادة.

وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت تنفيذ عقوبة الإعدام، الاثنين، بحق خمسة مدانين بقضايا إرهابية، غداة العملية الانتحارية التي أوقعت أكثر من 200 قتيل في حي الكرادة ببغداد، وتبناها تنظيم "داعش".

بيان وزارة العدل أكد تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 من المدانين، ليصبح العدد بالإضافة إلى ما أعلن في الأيام السابقة 37 تنفيذ إعدام خلال الشهرين الماضيين.

يأتي ذلك فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد حجز 7 من قادة أجهزة الأمن والمخابرات في منطقة الكرادة، بعد اتهام المواطنين لقوات الأمن والحكومة بالتقصير في حمايتهم.

كما أعلن جهاز المخابرات العراقي توقيف 40 إرهابياً بمستويات قيادية مختلفة كانوا يخططون لتفجيرات في الأسواق والجوامع والحسينيات والكنائس في بغداد وديالى وبابل. وأعلن كذلك جهاز المخابرات إفشال مخططات كبيرة لـ"داعش" في شهر رمضان المبارك تتمثل في 8 هجمات انتحارية.