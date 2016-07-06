بعد مجزرة الكرادة.. العبادي يقبل استقالة وزير الداخلية

قبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، استقالة وزير الداخلية محمد الغبان، بعد اعتداء الكرادة الذي أوقع 250 قتيلا على الأقل في بغداد الأحد.

وقال مسؤول في مكتب العبادي الأربعاء إن رئيس الوزراء قبل الاستقالة، وهو ما أكدته وسائل إعلام عراقية بدون صدور إعلان رسمي.

وقدم الغبان استقالته الثلاثاء، متحدثا عن خلل في المنظومة الأمنية في بغداد ومطالبا بصلاحيات أوسع لوزارته.

بدأ العراق الاثنين حدادا وطنيا يستمر ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري، الذي نفذه تنظيم داعش في حي الكرادة.

وأثار التفجير موجة غضب بين العراقيين الذين اتهموا الحكومة بعدم أداء واجبها من أجل حمايتهم.

وكان العبادي أعلن تغيير الإجراءات الأمنية عقب الانفجار، بما في ذلك إلغاء أجهزة وهمية للكشف عن المتفجرات لا تزال قيد الاستخدام رغم سجن الرجل الذي باعها إلى العراق بتهمة الاحتيال في بريطانيا.