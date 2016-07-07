العراق..أنباء عن استخدام مادة غير مألوفة بتفجير الكرادة

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ماجد الغراوي، عن ورود معلومات إلى لجنته تفيد باستخدام مادة غير مألوفة في تفجير #الكرادة ، مؤكداً أن اللجنة ستحقق مع الأجهزة الأمنية بخصوص التفجير بعد عطلة العيد.

وقال الغراوي إن "معلومات عدة وصلت بشأن تفجير الكرادة، منها استخدام مادة متفجرة قد لا تكون مثل المواد التي استخدمها الإرهابيون في التفجيرات السابقة"، مشيراً إلى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستفتح تحقيقاً بعد عطلة عيد الفطر مع الأجهزة الأمنية ضمن قاطع الكرادة، كمديرية الدفاع المدني ومكافحة المتفجرات".

كما لفت إلى أن استعادة المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم #داعش لا تعني انتهاءه، وإنما لديه حواضن تنشط في العاصمة #بغداد والمحافظات الأخرى.