العراق: ارتفاع ضحايا حادثة الكرادة إلى 292 قتيلاً

أعلنت وزيرة الصحة العراقية، عديلة حمود، أن مصرف الدم استقبل أكثر من 4270 متبرعا منذ اليوم الأول بعد حادثة حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، وأضافت أن العمل خلال الأيام السابقة كان بجهد استثنائي وعلى مدار اليوم.

كذلك صرّحت حمود خلال مؤتمر صحافي أن عدد الجرحى بلغ 200 جريح، معظهم تماثل للشفاء ولم يبق سوى 23 منهم راقدين في مستشفيات وزارة الصحة، وأن عدد القتلى بلغ 115 شخصاً تم تسليمهم إلى ذويهم، وهناك 177 آخرون معالمهم غير واضحة، وستتم مطابقة التحاليل مع ذويهم لغرض تسليم جثامينهم إلى أهلهم، ليكون بذلك إجمالي عدد القتلى والجرحى تجاوز 490 شخصاً.

وأعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن الهجوم، وهو أكثر الهجمات دموية في بغداد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وكانت شاحنة ملغمة انفجرت في شارع تجاري ضخم في حي الكرادة الذي تسكنه أغلبية شيعية في وسط بغداد. وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي أن عدد القتلى 250 قتيلاً.