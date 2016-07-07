العراق.. مقتل العشرات من "داعش" في زنكورة غرب الرمادي

شنت القوات العراقية مدعومة بطيران التحالف هجوماً لتطهير منطقة الزنكورة غرب الرمادي، ما أدى إلى مقتل العشرات من عناصر "داعش"، وفي نفس الوقت صدت القوات المتمركزة شمال محافظة صلاح الدين هجمات للتنظيم على ناحية الشرقاط.

يأتي ذلك فيما تدور معارك شرسة تخوضها القوات الأمنية غرب وشمال العراق، حيث أعلنت وزارة الدفاع في بيان لها أن قوات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب بإسناد الشرطة المحلية لمحافظة الأنبار وطيران الجيش بالإضافة إلى دعم التحالف الدولي شن عملية عسكرية غرب الرمادي، وتمكنت القوات من تطهير منطقة الزنكورة.

وأكد البيان أن التنظيم تكبد خسائر كبيرة في المعدات والأرواح حيث تم قتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش".

وفي شمال العراق، صدت القوات الأمنية هجوما بسيارتين مفخخة وقرابة أربعين عنصراً مسلحا للتنظيم في المجمعات قرب تقاطع الشرقاط. وتستمر الفرق الهندسة من تطهير قرى شمال محافظة صلاح الدين التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" من العبوات والألغام إذ أعطبت الفرق العشرات من الألغام في قرى محمد الموسى وقرية الشيخ علي.

وفي محافظة كركوك، أكدت مصادر أمنية أن التحالف الدولي استهدف عدداً من مقرات تنظيم "داعش" وسط قضاء الحويجة.