تصاعد المخاوف من انتهاكات جديدة ضد السنة ببغداد وديالى

حذر النائب عن ائتلاف العربية، حيدر الملا، من عمليات تطهير عرقي جديدة وأعمال انتقامية ستنفذها الميليشيات المسلحة ضد السنة في #بغداد و#ديالى على خلفية اتهامات بأن تفجير #الكرادة كان يستهدف السكان الشيعة.



واعتبر الملا مقتل وإصابة النازحين في مخيم منطقة الدورة جنوب بغداد هو إنذار ببداية شن مثل هذه العمليات الانتقامية، فيما كشفت مصادر برلمانية أخرى أن كتائب أبو الفضل العباس وعصائب أهل الحق هددتا الحكومة العراقية بأنهما سيقتحمان السجون لتنفيذ حكم الإعدام بكل المتهمين بالإرهاب إن لم تُقدمْ الحكومة العراقية على إعدامهم.