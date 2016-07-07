رئيس وزراء أستراليا الأسبق: قرار الحرب على العراق مبرر

دافع رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، جون هاورد، الخميس، عن قراره المشاركة في الحرب على العراق إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكداً أنه كان مبرراً في ذلك الحين ولم يكن هناك "أي كذب".

وتأتي تعليقات هاورد غداة توجيه جون شيلكوت، رئيس لجنة التحقيق البريطانية في هذه القضية، انتقادات قاسية لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، معتبراً أن اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية، وأن خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.

وقدم بلير اعتذاره عن الأخطاء المتصلة بخوض بريطانيا الحرب في 2003 في العراق والواردة في تقرير لجنة التحقيق البريطانية الذي نشر الأربعاء لكنه دافع عن الحرب، معتبراً أنها جعلت العالم "أفضل وأكثر أماناً".

وقال هاورد رئيس الحكومة الأسترالية من 1996 إلى 2007 وكان يعتبر مع بلير من أكثر حلفاء بوش تأييداً للغزو الأميركي للعراق، إنه يأسف على الخسائر في الأرواح لكنه دافع عن قراره.

وصرح في مؤتمر صحافي في سيدني: "أعتقد أن قرار الذهاب إلى العراق كان مبرراً في تلك الفترة، ولا أتراجع عن ذلك، لأنني أعتقد أنه كان القرار الصحيح".

ورداً على سؤال عما إذا كان يرغب في الاعتذار لعائلات العسكريين، قال هاورد: "بالتأكيد أشعر بالأسف للجروح والأذى الذي لحق بكل شخص".

وأضاف: "إذا كنتم تسألونني عما إذا كنت أعتذر عن القرار الذي اتخذته، عن لب القرار، فأنا أدافع عن القرار. بالتأكيد أدافع عن القرار". وتابع: "لا أتراجع عن ذلك، ولا أعتقد استناداً إلى المعلومات التي أملكها أنه قرار خاطئ".

وأكد تقرير لجنة شيلكوت التي تحمل اسم رئيسها، أن بلير وعد بوش بالوقوف إلى جانبه بخصوص العراق "مهما حدث". واعتبر شيلكوت في تقريره أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في العام 2003 بدون أن تحاول "استنفاد كل الخيارات" الدبلوماسية.

وأضاف رئيس اللجنة: "استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد، والعمل العسكري لم يكن آنذاك حتمياً".