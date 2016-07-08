العراق.. العبادي يشكل لجنة لإعادة نازحي الفلوجة

شكل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لجنة تحقيقية برئاسة صهيب الراوي #محافظ_الأنبار للإسراع في التدقيق الأمني لمحور #الفلوجة وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

وكان العبادي قد أعفى 3 من كبار قادة الأمن في #بغداد من مناصبهم بعد تفجير في مطلع الأسبوع راح ضحيته 292 قتيلا، وأكثر من 200 جريح، وأثار موجة غضب من ضعف #خدمات الطوارئ والأجهزة الأمنية.

وقال بيان على صفحة العبادي على موقع التواصل "فيسبوك": "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور #حيدر_العبادي يصدر أمرا بإعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه، وإعفاء مسؤولي الأمن والاستخبارات في بغداد من مناصبهم".