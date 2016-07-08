العبادي يطيح بالقادة الأمنيين ببغداد بعد تفجير الكرادة

أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 3 من كبار قادة الأمن في بغداد من مناصبهم بعد تفجير في مطلع الأسبوع راح ضحيته 292 قتيلا وأكثر من 200 جريح وأثار موجة غضب من ضعف خدمات الطوارئ والأجهزة الأمنية.

وقال بيان على صفحة العبادي على موقع التواصل "فيسبوك": "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يصدر أمرا بإعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه وإعفاء مسؤولي الأمن والاستخبارات في بغداد من مناصبهم".

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم وهو الأعنف في العراق منذ الغزو الذي أطاح بصدام حسين عام 2003.

وبعد يومين على الهجوم، أعلن وزير الداخلية العراقي محمد الغبان الثلاثاء تقديم استقالته، موضحاً أنه قام بهذه الخطوة بسبب "تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية".

كما يأتي قرار العبادي إعفاء المسؤولين الأمنيين بعد ساعات على مقتل 35 شخصاً على الأقل وإصابة 60 آخرين بجروح في هجوم استهدف ليل الخميس الجمعة مرقدا شيعيا في مدينة #بلد شمال #بغداد ونفذه انتحاريون مسلحون ببنادق وأحزمة ناسفة ومهد له قصف بقذائف الهاون على المنطقة.

وقد تبنى تنظيم #داعش الهجوم في بيان نُشر على "تلغرام".

يذكر أن قائد عمليات بغداد كان قد رفض قمع المظاهرات في العاصمة والتي اندلعت قبل أشهر.