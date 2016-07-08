بعد تفجير "بلد".. الصدر يأمر ميليشياته بحماية سامراء

أمر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، ميليشيات قوات سرایا السلام التابعة له بالتوجه نحو سامراء بعد تفجیر مرقد السید محمد في منطقة بلد.

وكان قد وقع هجوم استهدف ليل الجمعة مرقدا شيعيا في مدينة #بلد شمال #بغداد أسفر عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، وأصيب 60 آخرون بجروح نفذه انتحاريون مسلحون ببنادق وأحزمة ناسفة، ومهد له قصف بقذائف الهاون على المنطقة.

وقالت قيادة #عمليات_بغداد في بيان إن قصفا بقذائف الهاون استهدف مرقد السيد محمد ابن الإمام الهادي في قضاء بلد بمحافظة صلاح_الدين، تلاه اقتحام مجموعة من المسلحين الانتحاريين المرقد حيث أطلقوا النار.