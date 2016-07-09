العبادي يحقق في عدم تزويد الأمن بأجهزة كشف المتفجرات

أمر رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي ، السبت، بفتح تحقيق في أسباب عدم تزويد نقاط التفتيش أجهزة كشف المتفجرات المتوفرة لدى وزارة الداخلية منذ العام الماضي.

وقبل العبادي استقالة وزير الداخلية، محمد الغبان، بعد اعتداء #الكرادة الذي أوقع نحو 300 قتيل في بغداد الأحد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب العبادي أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يصدر أمراً بالتحقيق في أسباب عدم نصب ونشر أجهزة وعجلات كشف المتفجرات الموجودة لدى وزارة الداخلية منذ العام الماضي".

ولم يوجه بيان رئيس الوزراء الاتهام إلى وزير الداخلية شخصياً.

من جانبه، قال ضابط في قيادة عمليات بغداد لفرانس برس إن "قائد عمليات بغداد فوجئ بوجود نحو 100 جهاز لكشف المتفجرات داخل مخازن وزارة الداخلية يغطيها الغبار ولم يتم نصبها في الوقت الذي نحن في حاجة ماسة إليها".

وأثار تفجير الكرادة الدامي موجة غضب بين العراقيين الذين اتهموا الحكومة بعدم أداء واجبها من أجل حمايتهم.

وكان العبادي قد أعلن تغيير الإجراءات الأمنية عقب الانفجار، بما في ذلك سحب أجهزة مغشوشة للكشف عن المتفجرات لا تزال قيد الاستخدام رغم سجن الرجل الذي باعها إلى #العراق بتهمة الاحتيال في بريطانيا.