العراق.. التحالف يقتل متطرفين ويدمر أسلحتهم جنوب الموصل

تواصل القوات المشتركة تقدمها تجاه مدينة القيارة جنوب #الموصل بمساعدة من طائرات التحالف والجيش، حيث أكد قائد قوات مكافحة الإرهاب أن مدينة الحَضَر أصبحت خارج سيطرة تنظيم #داعش ، بعد سيطرة قواته على تقاطع المدينة وتقدمها تجاه قاعدة القيارة الجوية.



كما ذكر أن قواته تنفذ عمليات خاصة، وتبعد أقل من 20 كيلومتراً عن القيارة، وستنفذ عملية عسكرية نوعية في الساعات القادمة جنوب الموصل.



من جانبه، أكد الناطق باسم العمليات المشتركة تنفيذ التحالف ضربات جوية جنوب الموصل. كما قتل متطرفون، بينهم قيادي بارز، مع تدمير مخازن أسلحة ومنصات صواريخ.



أما شمال صلاح الدين، فهاجم التنظيم تجمعاً للقوات المشتركة بسيارة مفخخة، دمرتها القوات عن بعد، دون معرفة الخسائر.