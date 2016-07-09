مطالبات شعبية بتحقيق دولي في هجمات الكرادة

طالب متظاهرون عراقيون بفتح تحقيق دولي في الهجوم الانتحاري الذي شهدته منطقة #الكرادة بدلاً من التحقيق الذي أعلنته الحكومة العراقية.

واحتشد المئات من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة #بغداد، مساء، ورفعوا شعارات منددة بالتفجيرات في الكرادة، معتبرين أن حكومة حيدر #العبادي غير جادة في التحقيقات بشأن الحادث.

وكان العبادي قد دعا، في وقت سابق، الأجهزة أمنية إلى الابتعاد عن التحزب والتسييس، مشيراً إلى أنه قبل استقالة وزير الداخلية. كما اتهم جهات لم يسمها بالتعاون مع تنظيم #داعش في تفجيرات الكرادة متوعداً بملاحقتهم. كذلك أعفى 3 من كبار قادة الأمن في بغداد من مناصبهم.