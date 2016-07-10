نائب بلير: الآن.. أعتقد أن غزو العراق كان غير قانوني

قال جون #بريسكوت نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني #بلير اليوم الأحد إن #بريطانيا خالفت القانون الدولي عندما شاركت في غزو #العراق عام 2003 في أعقاب تقرير انتقد قرار المشاركة في الحرب.

وخلص تحقيق استمر سبع سنوات إلى أن تبرير وتخطيط وتعامل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع حرب العراق اشتمل قائمة من الإخفاقات لكن التحقيق لم يصل إلى حد الفصل في قانونية الحرب.

وقال التحقيق البريطاني الذي طال انتظاره إن بلير قال للرئيس الأميركي جورج #بوش الابن قبل ثمانية أشهر من الغزو: "سأكون معك مهما كان"، وأرسل في نهاية المطاف 45 ألف جندي بريطاني للمعركة دون استنفاد الخيارات السلمية.

وشغل بريسكوت منصب نائب رئيس الوزراء وقت الحرب وكتب في صحيفة "صنداي ميرور" يقول إنه الآن غير وجهة نظره في مشروعية الحرب وانتقد بلير لمنعه وزرائه من مناقشة قانونية الحرب بشكل كامل قبل المشاركة فيها.

وقال بريسكوت: "في عام 2004 قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إنه بما أن الهدف الرئيسي لحرب العراق هو تغيير النظام فإنها غير قانونية. ببالغ الحزن والغضب أعتقد الآن أنه كان على حق".