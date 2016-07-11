وزير الدفاع الأميركي يقرر إرسال 560 جندياً للعراق

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر الاثنين في بغداد أن بلاده سترسل 560 جنديا إضافيا الى العراق للمساعدة في القتال ضد تنظيم داعش والاستعداد لمعركة استعادة الموصل.

وبذلك سيرتفع عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في العراق إلى 4600 عنصر، وغالبيتهم يقدمون المشورة ويقومون بتدريب القوات العراقية.

وكان كارتر قد وصل إلى #العراق في وقت مبكر من الاثنين، في زيارة مفاجئة لإجراء محادثات سياسية وعسكرية حول الحرب ضد داعش.

ويجتمع كارتر مع قادة عسكريين أميركيين ومسؤولين عراقيين، فيما تسعى واشنطن إلى الاستفادة من استعادة قاعدة جوية رئيسية قرب مدينة الموصل معقل داعش.

وقالت القوات العراقية يوم السبت إنها استعادت السيطرة على قاعدة القيارة الجوية على بعد 60 كيلومترا جنوبي الموصل، وهي أكبر مدينة عراقية في قبضة التنظيم المتشدد.

وذكر مسؤولون عراقيون أن كارتر سيجتمع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي واللفتنانت جنرال الأميركي شون ماكفارلاند قائد قوات التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.