البرلمان العراقي يكشف عن مفاجآت حول تفجيرات الكرادة

كشف #البرلمان_العراقي عن مفاجآت حول تفجيرات منطقة الكرادة ببغداد والتي راح ضحيتها 292 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وأفاد تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية بالبرلمان العراقي أن السيارة التي انفجرت في الكرادة قدمت من #ديالى وتم إيقافها في سيطرة #الخالص والاشتباه بالناقل وقد تم تفتيشها بالكلاب البوليسية K9 وقد استغرق التفتيش 7 دقائق ولم يتم اكتشاف #المتفجرات الموجودة داخلها. كما كشفت اللجنة عن 181 عملية إرهابية في بغداد منذ بداية 2016.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري بأن عدد الحضور وصل إلى 227 نائبا، حيث تم استكمال ملف استجواب #وزير_الدفاع والمقدم من النائب عالية نصيف، بالإضافة إلى استجواب وزير المالية والمقدم من قبل النائب هيثم الجبوري.