البيشمركة تتأهب للمشاركة في استعادة الموصل من داعش

تستعد قوات #البيشمركة الكردية للمشاركة في معركة استعادة #الموصل ، ثاني كبرى مدن #العراق من قبضة تنظيم #داعش الذي يسيطر عليها منذ حزيران/يونيو عام 2014.

وسيكون دور البيشمركة هو اقتحام المدينة من المحور الشمالي والشرقي في حين تهاجم #القوات_العراقية من المحور الجنوبي للمدينة.

وكان وزير الدفاع الأميركي، #آشتون_كارتر ، قد أعلن الاثنين في بغداد، أن بلاده سترسل 560 جندياً إضافياً إلى العراق للمساعدة في القتال ضد "داعش" والاستعداد لمعركة استعادة الموصل.

وسيرتفع بذلك عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في العراق إلى 4600 عنصر، غالبيتهم يقدمون المشورة ويقومون بتدريب القوات العراقية.