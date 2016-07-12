الجبوري: الدعم الدولي مهم للقضاء على داعش

استقبل رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، السفير الأميركي لدى #العراق ستيوارت جونز.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المحلية من عمليات تحرير في محافظتي #نينوى و#الأنبار وتطورات الملف السياسي والأمني في بغداد ودور مجلس النواب في المرحلة القادمة.

وناقش اللقاء أيضا أهمية استثمار الانتصارات المتحققة في جبهتي الموصل والأنبار، والتأكيد على عودة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها بأسرع وقت.

وأكد الجبوري في بيان لمكتبه على ضرورة زيادة الدعم الدولي للقضاء على #داعش وتحرير كامل الأراضي، لاسيما بعد تحرير قاعدة القيارة الجوية التي تعتبر بداية لتحرير مدينة #الموصل والتي تمثل آخر معقل تنظيم داعش في البلد، إضافة إلى دعم الملف الإغاثي والإنساني والوقوف مع العراق من أجل إعادة الإعمار والاستقرار للمناطق المحررة.