عرض عسكري لميليشيات الحشد الشعبي ببغداد.. والجيش يتأهب

قامت ميليشيات #الحشد_الشعبي اليوم الثلاثاء باستعراض قوتها العسكرية في شارع السعدون متوجهة إلى #ساحة_التحرير مركز العاصمة العراقية بغداد .

وكشفت صور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عددا من أفراد الميليشيات ترفع أعلامها الطائفية.

وكان تسجيل مصور صباح اليوم قد أظهر انتشارا كثيفا لآليات #الجيش_العراقي وسط العاصمة #بغداد، إضافة إلى انتشار كثيف لمختلف الوحدات الأمنية، وذلك تزامناً مع إجراءات أمنية مشددة.

وأصدرت قيادة عمليات بغداد، بيانا أوضحت فيه سبب الإجراءات الأمنية المشددة التي حصلت في بعض الشوارع بجانبي الكرخ والرصافة، وبيّنت أن هناك استعدادا لاستعراض عسكري قريب في المنطقة، لكنها لم توضح أسبابه.